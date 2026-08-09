Sabalenka und Pegula in Toronto früh ausgeschieden

Aryna Sabalenka hat im Vorfeld der US Open, bei denen sie im September ihren dritten Titel in Serie anstrebt, einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Weltranglisten-Erste aus Belarus verlor am Samstag im Achtelfinale des WTA-1000-Tennisturniers in Toronto gegen Jekaterina Alexandrowa 6:7(3),6:4,4:6.