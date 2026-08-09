Armut: Kindererziehung kostet Frauen die Pension

Frauen fehlen viele Versicherungsjahre

Die Ursachen dafür entstehen aber lange vor dem Pensionsantritt: Frauen übernehmen weiterhin einen großen Teil der unbezahlten Betreuung und Pflege, unterbrechen häufiger ihre Erwerbstätigkeit und arbeiten deutlich öfter in Teilzeit. Während 50,7 Prozent der erwerbstätigen Frauen teilzeitbeschäftigt sind, beträgt der Anteil bei Männern lediglich 12,6 Prozent. Frauen sind es, die in Karenz gehen und sich zu Hause um die Kinder kümmern. Und kommen sie danach zurück ins Berufsleben, verdienen sie im Schnitt um 16,7 Prozent weniger als davor.