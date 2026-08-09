Zwei Bullen-Talente sind noch in der Warteschleife

Beide spielten im Testspiel der U18 am Samstag gegen MTK Budapest, in der Liga müssen sie noch warten. Galm ist jedoch von beiden überzeugt: „Die Jungs sind acht oder zehn Wochen hier. Das sind keine Maschinen. Sie machen einen guten Job.“ Vor allem der Schweizer Onwuzulike gilt als großes Verteidiger-Talent, hatte Angebote von Topklubs wie Bayern München vorliegen. Für den Bullen-Kooperationsklub entschied er sich wegen der Chance auf Spielzeit im Erwachsenenfußball. Die wird er laut Galm bekommen: „Ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten sehr viel Spaß mit den Spielern haben werden.“