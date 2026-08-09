Wenn Bauarbeiter auf dem Dach zusammenbrechen

Es ist kurz vor Mittag auf einer Baustelle in Dornbirn. Ein 47-jähriger Bauarbeiter betoniert gemeinsam mit Kollegen eine Decke auf dem Dach eines Neubaus. Um 11.40 Uhr zeigt das Thermometer 33,9 Grad an. Kurz zuvor klagt der Mann über Schwindel und Kreislaufprobleme, dann sackt er plötzlich zusammen. Ein Arbeitskollege trägt den Kollabierten sofort vom Dach und bringt ihn in Sicherheit. Nachdem er wieder zu sich gekommen ist, sucht der Arbeiter einen Arzt auf. Dessen Diagnose: Es war ein Hitzekollaps.