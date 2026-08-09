Ex-Prinz Andrew soll royales Begräbnis erhalten

„Schande über Royal Family gebracht“

Kritik für die royalen Bestattungs-Pläne für Andrew ließ natürlich nicht lange auf sich Warten. US-Anwältin Gloria Allred, die zahlreiche Opfer von Jeffrey Epstein vertreten hat, erklärte: „Andrew hat durch seine Verbindung zu Jeffrey Epstein Schande über die königliche Familie und das Vereinigte Königreich gebracht. Unter diesen Umständen stellt sich die Frage, warum diesem Mann die Ehre eines königlichen Begräbnisses zuteilwerden sollte. Welches Signal würde eine solche Zeremonie an Epsteins Opfer senden?“