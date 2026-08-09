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Täter auf der Flucht

Bremen: Autofahrer schlägt auf Mann ein – tot

Ausland
09.08.2026 10:21
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 56 Jahre alter Mann ist bei einem Angriff in Bremen tödlich verletzt worden. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Täter, die Mordkommission ermittelt.

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Am Samstagnachmittag entbrannte in der norddeutschen Stadt ein Streit zwischen dem 56-Jährigen und einem Autofahrer, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Lenker aus seinem Wagen und schlug dem Mann mehrfach ins Gesicht.

Nach Schlägen zu Boden gestürzt
Der 56-Jährige stürzte daraufhin und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche sei er noch an Ort und Stelle gestorben.

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Symbolbild
Streit eskalierte
Lenker bedrohte Autofahrer mit Holzpflock
19.10.2025

Autofahrer floh
Der Autofahrer floh den Angaben zufolge in einem weißen Kleinwagen. Die Polizei fahndet nach ihm. Eine Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen und sucht nach weiteren Zeugen.

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