Multiple Sklerose: Heute bereits gut behandelbar

Moderne Therapien geben Hoffnung

Obwohl eine Heilung derzeit nicht möglich ist, lässt sich der Verlauf durch moderne Therapien heute deutlich positiv beeinflussen. „Das Ziel der Behandlung bei Multipler Sklerose ist es, die Anzahl der Krankheitsschübe zu verringern, neue Schäden im Gehirn zu verhindern, das Fortschreiten der Behinderung zu verlangsamen und so die Lebensqualität möglichst lange zu erhalten“, fasst OÄ Dr. Bettina Heschl, MS-Ambulanz, Universitätsklinik für Neurologie, Medizinische Universität Graz, zusammen.