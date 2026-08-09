ORF beruhigt: „Meiste mehr als einen Empfangsweg“

Erfolgte zuvor keine Information vom ORF an die Betroffenen, its man nun um Service bemüht: „Nutzerinnen und Nutzer können sich an das ORF‑Kundenservice wenden, um gemeinsam eine individuelle Lösung für ihre jeweilige Empfangssituation zu finden: Telefon: 0800 090 010, Montag bis Samstag von 8.00 bis 21.00 Uhr, Online: Willkommen! – der.ORF.at“

Ob auch Ihre Gemeinde betroffen ist, können Sie mit unserer interaktiven Karte selbst überprüfen: