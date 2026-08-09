OeSV-Duos bei Olympia-Test vor LA auf Endrang acht

Die beiden österreichischen Boote Keanu Prettner/Jakob Flachberger im 49er und Laura Farese/Matthäus Zöchling im Nacra 17 haben eine Testregatta im Segelrevier der Olympischen Spiele 2028 vor Los Angeles jeweils auf Rang acht beendet.
Starker und böiger Wind in der Bucht vor San Pedro sorgte zum Abschluss am Samstag für enge Medal Races. Prettner sprach nach der Regatta von einem „sehr guten Erkenntnisgewinn“, Farese von einem „eher schwierigen Abschlusstag“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.