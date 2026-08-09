Wohnungsbrand mitten in Nacht: Bewohner evakuiert

Brenzliger Einsatz für gleich 60 Florianijünger bei einem Wohnungsbrand in Hopfgarten im Brixental (Tiroler Bezirk Kitzbühel) in der Nacht auf Sonntag! Gegen 4 Uhr brach im Dachgeschoss Feuer aus. Die Bewohner wurden evakuiert. Die Brandursache dürfte geklärt sein.
Gegen 4 Uhr heulten in Hopfgarten in Brixental die Sirenen auf! In der Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses brach ein Feuer aus. Gleich drei Feuerwehren mit insgesamt 60 Einsatzkräften rückten aus, um die Flammen zu bekämpfen.
Bewohner in Sicherheit gebracht
Binnen kürzester Zeit konnten die Florianis den Brand unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung auf weitere Wohnungen verhindern. „Alle Bewohner des Hauses konnten unverletzt ins Freie gebracht werden“, schildert die Polizei.
Das Feuer brach im Bereich einer Mikrowelle aus. „Die Ermittlungen des Bezirksbrandermittlers ergaben als Ursache mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen technischen Defekt“, heißt es seitens der Exekutive.
Wohnung derzeit nicht bewohnbar
Die betroffene Wohnung wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit nicht bewohnbar. Die weiteren Wohnungen wurden zum Glück nicht beschädigt.
Im Einsatz standen die Feuerwehren aus Hopfgarten, Söll und St. Johann sowie das Rote Kreuz und zwei Polizeistreifen.
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