„Katastrophal“: Benatia rechnet mit Ex-Klub ab

Medhi Benatia ist mit seinem Ex-Klub Olympique Marseille hart ins Gericht gegangen. Die Mentalität des Klubs sei „schwach“ bis „katastrophal“ gewesen, schimpfte der Marokkaner, der bis zuletzt als Sportdirektor des Ligue-1-Vereins tätig war.
„War die Mannschaft stark genug? Das sagen alle: jeden Tag! Wo wir gescheitert sind – und dafür tragen ich und die Trainer die Verantwortung – war bei der Mentalität“, so Benatia im Interview mit „France Football“.
„Tief verwurzelte Mittelmäßigkeit“
Er sei 2023 – erst als Berater, später als Sportdirektor – nach Marseille gekommen, um den Verein sportlich wieder näher an die nationale Spitze heranzuführen und zurück in die Champions League zu führen. Eine Mission, die vor allem an der Einstellung im Klub gescheitert sei. „Ich habe gefordert, dass wir das umsetzen, was ich in Italien und Deutschland gesehen habe: Disziplin in Bezug auf Lebensprinzipien und Zeitpläne.“ Die „tief verwurzelte Mittelmäßigkeit“ von Marseille habe das jedoch unmöglich gemacht, wenngleich sich der ehemalige Bayern-Profi auch selbst die Schuld gibt. „Als Sportdirektor bin ich auch dafür verantwortlich“, räumte der 39-Jährige ein.
Die Saison 2025/26 hatten die Süd-Franzosen auf Rang fünf der Ligue 1 beendet, am 28. August startet Marseille gegen Straßburg ins neue Spieljahr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.