Drittes Kind für „GZSZ“-Star Chryssanthi Kavazi

Nach Familienurlaub zurück ans Set

Chryssanthi Kavazi zählt zu den beliebtesten Schauspielerinnen der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und begeistert seit 2017 als Laura die Fans. Nach ihrem Familienurlaub kehrt die Schauspielerin ab Mitte August wieder ans „GZSZ“-Set zurück. Sie wird weiterhin für die Erfolgs-Soap drehen und noch viele Monate in ihrer Rolle als Laura Bachmann zu sehen sein, bevor sie in ihre Babypause startet.