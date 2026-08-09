Drittes Kind für „GZSZ“-Star Chryssanthi Kavazi

Baby-Glück bei Chryssanthi Kavazi und Tom Beck: Aus dem Griechenland-Urlaub melden sich die beiden Schauspieler mit wunderschönen Neuigkeiten.
Die 37-jährige „GZSZ“-Darstellerin und ihr 48-jähriger Ehemann gerade auf Instagram verkündet, dass sie ihr drittes gemeinsames Kind erwarten.
„Wachsende Liebe“
Mit einem liebevollen Foto teilten sie die besonderen Neuigkeiten mit ihren Fans: Während Kavazi im Meer steht, kniet Beck vor ihr und küsst zärtlich ihren Babybauch.
Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie von Chryssanthi Kavazi und Tom Beck:
Auf einem weiteren Foto ist zudem ihr mit Muscheln verzierter Babybauch zu sehen. „Wachsende Liebe“, schrieb die Schauspielerin schlicht zu der Fotogalerie.
Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Schon in kürzester Zeit gratulierten tausende Freunde, Follower und Kollegen dem Paar und zeigten sich begeistert.
„Unser Glück könnte kaum größer sein“
Für Chryssanthi Kavazi und Tom Beck wächst damit ihre Familie weiter: Gemeinsam sind sie bereits Eltern eines Sohnes, der 2019 geboren wurde, und einer Tochter, die 2024 zur Welt kam. Nun freut sich die Familie auf ihren dritten Nachwuchs.
Zu RTL sagt die werdende Mutter: „Unser Glück könnte kaum größer sein – wir freuen uns riesig auf unseren Familienzuwachs.“
Nach Familienurlaub zurück ans Set
Chryssanthi Kavazi zählt zu den beliebtesten Schauspielerinnen der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und begeistert seit 2017 als Laura die Fans. Nach ihrem Familienurlaub kehrt die Schauspielerin ab Mitte August wieder ans „GZSZ“-Set zurück. Sie wird weiterhin für die Erfolgs-Soap drehen und noch viele Monate in ihrer Rolle als Laura Bachmann zu sehen sein, bevor sie in ihre Babypause startet.
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