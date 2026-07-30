EU startet Milliardenprojekt für KI-Gigafactories

Europäische Alternative zu AWS, Microsoft und Google

Mit den KI-Gigafactories (AI-Gigafactories) möchte die Europäische Union im globalen Wettlauf um Künstliche Intelligenz gegenüber den USA und China aufholen. Die Initiative soll eine europäische Infrastruktur fördern, um die digitale Souveränität und Datenhoheit zu sichern und die Abhängigkeit von US-Tech-Konzernen wie Microsoft, Google oder Amazon (AWS) zu verringern.