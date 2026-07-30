Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mega-Rechenzentren

EU startet Milliardenprojekt für KI-Gigafactories

Digital
30.07.2026 12:22
Mit den KI-Gigafactories (AI-Gigafactories) möchte die Europäische Union im globalen Wettlauf um ...
Mit den KI-Gigafactories (AI-Gigafactories) möchte die Europäische Union im globalen Wettlauf um Künstliche Intelligenz gegenüber den USA und China aufholen.(Bild: Rawf8 - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Europäische Kommission hat offiziell das Bietverfahren für den Aufbau von bis zu sieben sogenannten KI-Gigafactories für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz eröffnet. Die Initiative ist Teil der Strategie, Europas KI-Infrastruktur auszubauen und den Zugang zu Hochleistungsrechnern für Unternehmen, Wissenschaft und öffentliche Stellen zu verbessern.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das ambitionierte Vorhaben bündelt bis zu 10 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln der EU sowie der teilnehmenden Mitgliedstaaten. Durch diese öffentlichen Anschubfinanzierungen sollen wiederum mindestens 20 Milliarden Euro an privaten Investitionen ausgelöst werden, sodass sich das Gesamtvolumen des Programms auf über 30 Milliarden Euro beläuft.

Europäische Alternative zu AWS, Microsoft und Google
Mit den KI-Gigafactories (AI-Gigafactories) möchte die Europäische Union im globalen Wettlauf um Künstliche Intelligenz gegenüber den USA und China aufholen. Die Initiative soll eine europäische Infrastruktur fördern, um die digitale Souveränität und Datenhoheit zu sichern und die Abhängigkeit von US-Tech-Konzernen wie Microsoft, Google oder Amazon (AWS) zu verringern.

Lesen Sie auch:
Ein Rechenzentrum in Eemshaven in den Niederlanden: Die Abwärme solcher Anlagen ist laut einer ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Abwärme
So bringen KI-Rechenzentren Anrainer ins Schwitzen
05.04.2026
Krone Plus Logo
Digitale Souveränität
Wie das Bundesheer IT-Abhängigkeiten abschüttelt
03.11.2025
Krone Plus Logo
Akkus, Chips, PV ...
So abhängig ist die Welt von Technologie aus China
05.11.2025

Die geplanten Rechenzentren sollen moderne KI-Prozessoren, Cloud-Technologien, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und energieeffiziente Infrastrukturen zusammenführen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
30.07.2026 12:22
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Jeder Fünfte holt sich medizinischen Rat in den sozialen Medien. Doch die vermeintlichen ...
Krone Plus Logo
Mythen & Wundermittel
So erkennen Sie falsche KI-Ärzte auf TikTok & Co.
Social-Media-Alarm
Pröll: „Niemand weiß, wo wir in 3 Jahren stehen“
In „Chop Chop Inc.“ müssen Gamer aus einer kleinen Werkstatt ein boomendes Möbelimperium ...
Stolz auf Holz
„Chop Chop Inc.“: Vom Holzfäller zum „Möbilliär“
Krone Plus Logo
50.000 Stück bestellt
Front ohne Soldaten: Die Kampfroboter der Ukraine
Influencerin packt aus
Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
117.097 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Salzburg
Autobahn-Abfahrtssperren nun auch für Einheimische
110.858 mal gelesen
Die Abfahrtssperren sollen an weniger Stellen, dafür effizienter kontrolliert werden.
Oberösterreich
Die Innviertler Horrorstrecke kommt nicht zur Ruhe
91.578 mal gelesen
Erst sechs Tage zuvor waren genau hier zwei Pkw-Lenker ums Leben gekommen
Innenpolitik
Wehrdienst: Van der Bellen soll Grüne einfangen
675 mal kommentiert
Van der Bellen als Strippenzieher der Reform – nun soll er die Grünen ins Boot holen
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
575 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Innenpolitik
Jeder dritte Arzt geht demnächst in Pension
568 mal kommentiert
Zwar gibt es immer mehr Ärzte, allerdings steigt auch der Bedarf.
Mehr Digital
Mega-Rechenzentren
EU startet Milliardenprojekt für KI-Gigafactories
Hightech statt Ramsch
So verändert der KI-Wettlauf die Luftfrachtbranche
„Big Tech“ kauft alles
Chipmangel wird laut Samsung noch Jahre andauern
Kontrollverlust
OpenAI: KI-Hackerangriff umfangreicher als gedacht
Anleger atmen auf
KI-Boom: Microsoft kann Gewinne kräftig steigern!

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf