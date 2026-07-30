„Yu-Gi-Oh!“-Karten auch 30 Jahre später beliebt

„Als ich in der Volksschule war, ist der Yu-Gi-Oh!-Anime gerade neu erschienen und war bei uns in der Klasse auch sehr beliebt“, schwelgt Lukas Kloibhofer in Kindheitserinnerungen. Heute ist er Teil des Vereins „E-Sports Mostviertel“, welcher das Turnier am Samstag organisiert. Für die Sammelkarten gibt es aber weit über das Mostviertel hinaus eine große Spieler-Gemeinschaft. Seit 30 Jahren gibt es neue Karten. Sehr seltene Exemplare sind so begehrt, dass manche Sammler Tausende Euro dafür bezahlen.