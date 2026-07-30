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Bullen-Trainer:

„Lasse mir die Kapitänsfrage weiterhin offen“

Red Bull Salzburg
30.07.2026 13:55
Trainer Röhl (li.) und Sportchef Mann.
Trainer Röhl (li.) und Sportchef Mann.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Philip Kirchtag
Porträt von Christoph Nister
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Philip Kirchtag , Christoph Nister und Sebastian Steinbichler

Vor Salzburgs Bundesliga-Auftakt gegen Hartberg am Sonntag sprachen Trainer Danny Röhl und Sportchef Marcus Mann über den Kader, das Transferfenster und die kommende Saison. 

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Mit einem 7:1-Sieg im ÖFB-Cup gegen Oberwart starteten die Bullen in die Pflichtspielsaison. „Ich bin jetzt dreimal in der ersten Runde ausgeschieden, schön, dass die Mannschaft den Fluch durchbrochen hat“, lachte Marcus Mann. 

Der Boss äußerte sich auch zum bisherigen Transferfenster: „Es ist schon relativ viel passiert, das war aber keine Überraschung. Wir wussten, dass es ereignisreich wird. Es gab bereits 16 Abgänge und neun Zugänge. Wir hatten jetzt eine gute Vorbereitung, sind im Cup gut gestartet, aber uns ist schon bewusst, dass es nach so einem Umbruch kein Selbstläufer wird. Wir werden nicht von Anfang an die Gegner an die Wand spielen. Bei den Transfers kann in beide Richtungen noch etwas passieren. Wir sind sicher noch nicht ganz fertig.“

Marcus Mann.
Marcus Mann.(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)

Unter anderem bei den Goalies braucht es noch eine Nummer zwei. „Im Torwartteam wird die Position noch besetzt werden. Wir schlafen aber ruhig, weil wir auch mit den Torhütern, die da sind, sehr zufrieden sind“, so Mann. Ein angebliches Interesse der Bullen an Christian Früchtl wollte der Deutsche nicht bestätigen. 

Auch zu Maurits Kjaergaard gab er ein Update: „Wir gehen offen mit ihm um. Er ist ein Sonderfall und schon lange hier. Wir haben viel Respekt vor seinen Leistungen für Salzburg. Es hat sich bisher kein Transfer egeben, da war es dann für uns klar, dass er wieder ins Teamtraining einsteigt. Er ist ein sehr guter Spieler und kann uns auch weiterhelfen.“

Kjaergaard (li.) ist beim Trainer dabei.
Kjaergaard (li.) ist beim Trainer dabei.(Bild: Andreas Tröster)

„Hartberg hat mutigen Trainer“
Trainer Danny Röhl blickt mit Vorfreude auf den Start gegen Hartberg: „Ich habe mich schon mit der Liga auseinander gesetzt. Hartberg hat einen mutigen Trainer, ich habe mir schon einige Spiele angesehen.“

Die Kapitänsfrage ist bei den Bullen noch nicht endgültig geklärt, wie Röhl verriet: „Niki Veratschnig wird gegen Hartberg wieder Kapitän sein, aber ich lasse mir das trotzdem noch ein bisschen offen. Es kann auch sein, dass es zwei Kapitäne gibt. Ich bin mit Niki sehr glücklich, er ist ein Gewinner der Vorbereitung und gibt der Mannschaft richtig viel.“ Der zweite Kandidat dürfte Haris Tabakovic sein. Laut Röhl wird er vermutlich am Samstag auch im Kader sein. 

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Generell hat der Neo-Coach bisher einen guten Eindruck von seiner Truppe: „Wir brauchen im August schon eine zügige Weiterentwicklung. Ich bin sehr ambitioniert, will die Mannschaft schnell auf Touren bekommen. Aber das Team macht wirklich Spaß und will besser werden.“

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