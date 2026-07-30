„Lasse mir die Kapitänsfrage weiterhin offen“

Der Boss äußerte sich auch zum bisherigen Transferfenster: „Es ist schon relativ viel passiert, das war aber keine Überraschung. Wir wussten, dass es ereignisreich wird. Es gab bereits 16 Abgänge und neun Zugänge. Wir hatten jetzt eine gute Vorbereitung, sind im Cup gut gestartet, aber uns ist schon bewusst, dass es nach so einem Umbruch kein Selbstläufer wird. Wir werden nicht von Anfang an die Gegner an die Wand spielen. Bei den Transfers kann in beide Richtungen noch etwas passieren. Wir sind sicher noch nicht ganz fertig.“