KI-Boom: Microsoft kann Gewinne kräftig steigern!

Anleger reagierten erleichtert auf die Zahlen. Microsoft-Aktien legten im nachbörslichen Handel an der Wall Street um drei Prozent zu. In den vergangenen Wochen kamen immer wieder Zweifel auf, ob die hohen Ausgaben für die KI-Infrastruktur gerechtfertigt sind. „In dieser Berichtssaison geht es um die Umsetzung von KI, nicht um die Begeisterung für KI“, sagte Seth Hickle, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Mindset.