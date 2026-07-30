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KI-Boom: Microsoft kann Gewinne kräftig steigern!

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30.07.2026 10:37
Microsoft gehört zu den größten Geldgebern des ChatGPT-Machers OpenAI.
Microsoft gehört zu den größten Geldgebern des ChatGPT-Machers OpenAI.(Bild: AFP/LIONEL BONAVENTURE)
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Von krone.at

Microsoft hat im vergangenen Geschäftsjahr 2026/27 dank einer hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Der Erlös sei in den zwölf Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 332 Milliarden Dollar (290 Milliarden Euro) nach oben geklettert, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Redmond mit. Der Gewinn zog um fast ein Drittel auf knapp 134 Milliarden Dollar an.

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Operativ verdiente der Konzern 155 Milliarden Dollar und damit gut ein Fünftel mehr. Microsoft schnitt beim Umsatz und Ergebnis besser ab als erwartet. „In diesem Jahr hat der Azure-Umsatz erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar überschritten“, sagte Konzernchef Satja Nadella. Die kostenpflichtige Variante des KI-Assistenten Copilot nutzen inzwischen mehr als 30 Millionen Anwender.

Cloud-Erlöse im Viertquartal um 43 Prozent gewachsen
Die Cloud-Erlöse stiegen im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 um 43 Prozent. Analysten hatten mit knapp 40 Prozent gerechnet. Der Konzernumsatz und der operative Gewinn legten im Schlussquartal jeweils 18 Prozent auf 90 beziehungsweise 40,6 Milliarden Dollar zu.

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Anleger reagierten erleichtert auf die Zahlen. Microsoft-Aktien legten im nachbörslichen Handel an der Wall Street um drei Prozent zu. In den vergangenen Wochen kamen immer wieder Zweifel auf, ob die hohen Ausgaben für die KI-Infrastruktur gerechtfertigt sind. „In dieser Berichtssaison geht es um die Umsetzung von KI, nicht um die Begeisterung für KI“, sagte Seth Hickle, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Mindset.

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