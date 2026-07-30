Schmuck lockte Raubfisch an: Kind in Arm gebissen

Das Mädchen wollte seine Geschichte erzählen, um über solche Vorfälle aufzuklären – obwohl solche Angriffe extrem selten sind. „Seien Sie vorsichtig, denn es besteht ein Risiko. Legen Sie Ihren gesamten Schmuck ab, bevor Sie ins Wasser gehen, und genießen Sie die Zeit mit Ihrer Familie, denn man weiß nie, was passieren kann“, so die 13-Jährige.

Experte: Keine reflektierenden Gegenstände im Meer tragen

Der Raubfisch ist im Golf von Mexiko weit verbreitet, Angriffe jedoch eher die Ausnahme. Ein Experte gab im TV-Sender Tipps, wie man Attacken vermeiden kann. „Wenn Sie im flachen Wasser unterwegs sind, sollten Sie Ihre Füße immer schleifen lassen. Diese Bewegung auf dem Sand schreckt Tiere ab, die sich im Sand oder im Wasser aufhalten. Ich empfehle, keine auffälligen oder reflektierenden Gegenstände wie Armbänder oder Ohrringe zu tragen, da diese Fische anlocken könnten“, erklärte Austin Kirwin, Leiter der Strandwache von Galveston Island. Es sei wichtig, stets aufmerksam beim Baden zu sein.