Ben Affleck gewinnt Amerikas „Millionenshow“!

Ben Affleck hat im US-Fernsehen einen echten Quiz-Triumph gefeiert. Der Oscarpreisträger gewann in der Promi-Ausgabe von „Who Wants to Be a Millionaire“ (dem US-Pendant von „Wer wird Millionär?“ oder unserer „Millionenshow“) den Hauptgewinn von einer Million Dollar – und sorgte damit für einen der seltenen Millionengewinne in der Geschichte der Show.
Gemeinsam mit dem mehrfach ausgezeichneten „Jeopardy!“-Champion Jamie Ding kämpfte sich Affleck bis zur alles entscheidenden letzten Frage durch. Bereits zuvor bewiesen die beiden starke Nerven: Die 500.000-Dollar-Frage über den ersten Motorflug der Wright-Brüder meisterten sie mithilfe ihres Wissens und des 50:50-Jokers.
Die Millionenfrage hatte es dagegen in sich. Gesucht war jenes Truthahn-Duo, das bei der traditionellen Begnadigung zu Thanksgiving von einem US-Präsidenten nie diesen Namen getragen hatte. Zur Auswahl standen „Peanut Butter & Jelly“, „Tater & Tot“, „Mac & Cheese“ und „Spaghetti & Meatball“.
Affleck zeigte sich zunächst ratlos und zog gemeinsam mit Ding den Telefonjoker. Doch auch der angerufene Freund konnte nicht helfen.
„Frag den Gastgeber“-Joker
Da sprang Moderator Jimmy Kimmel ein. Dank des „Frag den Gastgeber“-Jokers gab der Late-Night-Star den entscheidenden Hinweis. Sein Bauchgefühl: „Spaghetti & Meatball“ habe es nie gegeben. Mit einem Scherz über Donald Trump und dessen vermeintliche Vorliebe für Spaghetti mit Fleischbällchen begründete Kimmel seine Vermutung.
Affleck vertraute dem Moderator – und lag goldrichtig. Unter Konfettiregen jubelten er und Jamie Ding über den Millionen-Gewinn.
Gewinnsumme geht an ein wohltätiges Projekt im Kongo
Der Hollywoodstar behält das Geld allerdings nicht selbst. Die komplette Million Dollar geht an die Eastern Congo Initiative, die Affleck 2010 mitgegründet hat. Die Organisation unterstützt Menschen im Osten der Demokratischen Republik Kongo unter anderem mit Bildungs-, Gesundheits- und Wirtschaftsprojekten und setzt sich für bessere Lebensbedingungen in der Krisenregion ein.
500.000-Dollar-Frage: Welcher Meilenstein wurde nur zwei Monate erreicht, nachdem die „New York Times“ behauptet hatte, das werde „eine bis zehn Millionen Jahre“ lang nicht passieren?
Antwortmöglichkeiten:
Richtige Antwort: Der erste Motorflug der Wright-Brüder
1-Million-Dollar-Frage: Welches dieser Truthahn-Paare wurde bei der traditionellen Thanksgiving-Begnadigung durch einen US-Präsidenten niemals gewählt?
Antwortmöglichkeiten:
Richtige Antwort: Spaghetti & Meatball
Jimmy Kimmel zeigte sich nach der Sendung beeindruckt von seinem prominenten Kandidaten. Gegenüber „Variety“ meinte er, Affleck hätte die Millionenfrage vermutlich sogar ohne seine Hilfe lösen können. „Er ist unglaublich klug“, lobte der Moderator den Schauspieler.
Für Affleck ist der Erfolg übrigens auch eine kleine Fortsetzung einer besonderen Freundschaft. Bereits im vergangenen Jahr hatte sein langjähriger Weggefährte Matt Damon ebenfalls eine Million Dollar in der Show gewonnen – damals ebenfalls für einen wohltätigen Zweck.
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