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Ben Affleck gewinnt Amerikas „Millionenshow“!

Society International
30.07.2026 13:48
Ben Affleck knackt bei Jimmy Kimmel gemeinsam mit „Jeopardy!“-Champion Jamie Ding die ...
Ben Affleck knackt bei Jimmy Kimmel gemeinsam mit „Jeopardy!“-Champion Jamie Ding die Millionenfrage bei „Who Wants to Be a Millionaire?“ ( „Wer wird Millionär?“)(Bild: © 2026 Disney. All rights reserved.)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Ben Affleck hat im US-Fernsehen einen echten Quiz-Triumph gefeiert. Der Oscarpreisträger gewann in der Promi-Ausgabe von „Who Wants to Be a Millionaire“ (dem US-Pendant von „Wer wird Millionär?“ oder unserer „Millionenshow“) den Hauptgewinn von einer Million Dollar – und sorgte damit für einen der seltenen Millionengewinne in der Geschichte der Show.

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Gemeinsam mit dem mehrfach ausgezeichneten „Jeopardy!“-Champion Jamie Ding kämpfte sich Affleck bis zur alles entscheidenden letzten Frage durch. Bereits zuvor bewiesen die beiden starke Nerven: Die 500.000-Dollar-Frage über den ersten Motorflug der Wright-Brüder meisterten sie mithilfe ihres Wissens und des 50:50-Jokers.

Die Millionenfrage hatte es dagegen in sich. Gesucht war jenes Truthahn-Duo, das bei der traditionellen Begnadigung zu Thanksgiving von einem US-Präsidenten nie diesen Namen getragen hatte. Zur Auswahl standen „Peanut Butter & Jelly“, „Tater & Tot“, „Mac & Cheese“ und „Spaghetti & Meatball“.

Ben Affleck bejubelt nach der richtigen Millionen-Antwort den größten Gewinn der Show – die ...
Ben Affleck bejubelt nach der richtigen Millionen-Antwort den größten Gewinn der Show – die komplette Summe spendet der Hollywoodstar für den guten Zweck.(Bild: © 2026 Disney. All rights reserved.)

Affleck zeigte sich zunächst ratlos und zog gemeinsam mit Ding den Telefonjoker. Doch auch der angerufene Freund konnte nicht helfen.

„Frag den Gastgeber“-Joker
Da sprang Moderator Jimmy Kimmel ein. Dank des „Frag den Gastgeber“-Jokers gab der Late-Night-Star den entscheidenden Hinweis. Sein Bauchgefühl: „Spaghetti & Meatball“ habe es nie gegeben. Mit einem Scherz über Donald Trump und dessen vermeintliche Vorliebe für Spaghetti mit Fleischbällchen begründete Kimmel seine Vermutung.

Affleck vertraute dem Moderator – und lag goldrichtig. Unter Konfettiregen jubelten er und Jamie Ding über den Millionen-Gewinn.

Gewinnsumme geht an ein wohltätiges Projekt im Kongo
Der Hollywoodstar behält das Geld allerdings nicht selbst. Die komplette Million Dollar geht an die Eastern Congo Initiative, die Affleck 2010 mitgegründet hat. Die Organisation unterstützt Menschen im Osten der Demokratischen Republik Kongo unter anderem mit Bildungs-, Gesundheits- und Wirtschaftsprojekten und setzt sich für bessere Lebensbedingungen in der Krisenregion ein.

Afflecks Weg zur Million

500.000-Dollar-Frage: Welcher Meilenstein wurde nur zwei Monate erreicht, nachdem die „New York Times“ behauptet hatte, das werde „eine bis zehn Millionen Jahre“ lang nicht passieren?

Antwortmöglichkeiten:

  • Die Spaltung des Atoms
  • Das Klonen eines Säugetiers
  • Der erste Motorflug
  • Der Polio-Impfstoff 

Richtige Antwort: Der erste Motorflug der Wright-Brüder

1-Million-Dollar-Frage: Welches dieser Truthahn-Paare wurde bei der traditionellen Thanksgiving-Begnadigung durch einen US-Präsidenten niemals gewählt?

Antwortmöglichkeiten:

  • Peanut Butter & Jelly
  • Tater & Tot
  • Mac & Cheese
  • Spaghetti & Meatball

Richtige Antwort: Spaghetti & Meatball

Jimmy Kimmel zeigte sich nach der Sendung beeindruckt von seinem prominenten Kandidaten. Gegenüber „Variety“ meinte er, Affleck hätte die Millionenfrage vermutlich sogar ohne seine Hilfe lösen können. „Er ist unglaublich klug“, lobte der Moderator den Schauspieler.

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Für Affleck ist der Erfolg übrigens auch eine kleine Fortsetzung einer besonderen Freundschaft. Bereits im vergangenen Jahr hatte sein langjähriger Weggefährte Matt Damon ebenfalls eine Million Dollar in der Show gewonnen – damals ebenfalls für einen wohltätigen Zweck.

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