Ben Affleck gewinnt Amerikas „Millionenshow“!

500.000-Dollar-Frage: Welcher Meilenstein wurde nur zwei Monate erreicht, nachdem die „New York Times“ behauptet hatte, das werde „eine bis zehn Millionen Jahre“ lang nicht passieren?

Antwortmöglichkeiten:

Die Spaltung des Atoms

Die Spaltung des Atoms Das Klonen eines Säugetiers

Das Klonen eines Säugetiers Der erste Motorflug

Der erste Motorflug Der Polio-Impfstoff

Richtige Antwort: Der erste Motorflug der Wright-Brüder

1-Million-Dollar-Frage: Welches dieser Truthahn-Paare wurde bei der traditionellen Thanksgiving-Begnadigung durch einen US-Präsidenten niemals gewählt?

Antwortmöglichkeiten:

Peanut Butter & Jelly

Peanut Butter & Jelly Tater & Tot

Tater & Tot Mac & Cheese

Mac & Cheese Spaghetti & Meatball

Richtige Antwort: Spaghetti & Meatball