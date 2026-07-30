Die Spritpreisbremse steigt im August auf 1,9 Cent

Autofahrer in Österreich müssen wieder tiefer in die Tasche greifen. Laut aktuellen Daten der E-Control lag der österreichweite Medianpreis für Diesel zuletzt bei über zwei Euro pro Liter, Superbenzin kostete im Bundesschnitt knapp 1,9 Euro. Damit haben sich die Preise fast wieder auf das Niveau kurz nach dem Ausbruch des Iran-Kriegs erhöht. Die Lage am Nahen Osten und die damit verbundene Unsicherheit treiben die Ölpreise weiterhin an.