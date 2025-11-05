So abhängig ist die Welt von Technologie aus China

Als Trump im April Sonderzölle in Höhe von 34 Prozent auf Waren aus China erließ, begann ein Poker mit Peking, in dem der US-Präsident wohl dachte, er sei schnell gewonnen. Doch China reagierte mit Zöllen in gleicher Höhe und zückte seinen Trumpf – Einschränkungen beim Export Seltener Erden, ohne die in der Hightech-Industrie gar nichts geht. Der Zollkrieg schaukelte sich auf mehr als 100 Prozent hoch, bevor man einige Wochen später einig wurde, die Zölle vorerst wieder zu senken.