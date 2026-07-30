„Katastrophe!“ WSG-Coach bemängelt Tivoli-Zustände

WSG-Tirol-Trainer Philipp Semlic sorgt kurz vor Saisonstart mit scharfer Kritik an der Stadion-Situation in Tirol für Aufsehen!
„Für mich ist es eine Katastrophe, unprofessionell“, sagte Semlic am Donnerstag über die Tatsache, dass am Vortag des Auftaktspiels seines Teams in der Fußball-Bundesliga am Samstag (17 Uhr) gegen Sturm Graz Zweitliga-Aufsteiger Wacker Innsbruck zu einem Pflichtspiel im Tivoli Stadion Tirol antritt.
Die Rasenqualität dort sei laut Semlic ohnehin „eine Katastrophe“.
„Sehr peinlich für ganz Fußball-Tirol“
Semlic befand es für „sehr peinlich für ganz Fußball-Tirol“, dass man es nicht hinbekomme, einen Spiel-Rahmenterminplan zu schaffen, in dem die beiden Klubs an unterschiedlichen Wochenenden Heim- und Auswärtsspiele austragen würden.
Der FC Wacker startet in seinem Heimstadion am Freitag (18.30 Uhr) gegen Schwarz-Weiß Bregenz in die neue Saison.
Innsbruck dient der WSG noch bis zur 2027 geplanten Fertigstellung der eigenen, bundesliga-tauglich adaptierten Heimstätte in Wattens als Ausweichquartier.
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