„Katastrophe!“ WSG-Coach bemängelt Tivoli-Zustände

„Für mich ist es eine Katastrophe, unprofessionell“, sagte Semlic am Donnerstag über die Tatsache, dass am Vortag des Auftaktspiels seines Teams in der Fußball-Bundesliga am Samstag (17 Uhr) gegen Sturm Graz Zweitliga-Aufsteiger Wacker Innsbruck zu einem Pflichtspiel im Tivoli Stadion Tirol antritt.