So verändert der KI-Wettlauf die Luftfrachtbranche

Die USA haben im vergangenen Jahr die zollfreie sogenannte „De-minimis“-Regelung für Importe mit geringem Wert aus China abgeschafft. Die Europäische Union hob in diesem Monat ihre eigene zollfreie Schwelle auf. Das machte etwa dem chinesischen Modehändler Shein zu schaffen, der am Sonntag erklärte, diese Änderungen hätten seinem US-Geschäft geschadet und würden voraussichtlich auch in Europa für weiteren Gegenwind sorgen.