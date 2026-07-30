Eberl knallhart: Dieses Trio soll Bayern verlassen

Klare Ansage von Bayern-Sportvorstand Max Eberl! Ein Trio soll die Münchner noch in diesem Sommer verlassen, andernfalls droht den Kickern eine harte Saison.
„Wir haben ganz offen kommuniziert, dass wir mit Sacha Boey , Bryan Zaragoza und João Palhinha drei Spieler haben, bei denen wir sehr offen sind, sie abzugeben. Wir glauben, dass sie keine Zukunft beim FC Bayern haben“, stellt Eberl am Rande der offiziellen Präsentation von Neuzugang Nathaniel Brown klar.
Waren zuletzt ausgeliehen
Erstaunlich offene Worte und eine knallharte Ansage an die drei Spieler, die bereits zuletzt ausgeliehen waren. Ihre Chancen, sich beim Rekordmeister zu beweisen, sind offenbar aufgebraucht.
„Wenn sich einer von ihnen entscheidet, hierzubleiben, dann wird es relativ hart und kompliziert. Unser Kader steht und da spielen die drei eben keine Rolle“, macht Eberl keine falschen Hoffnungen. Ob sich bis Ende der Transferperiode allerdings ein Abnehmer für das Trio findet, ist derzeit noch fraglich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.