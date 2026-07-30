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Eberl knallhart: Dieses Trio soll Bayern verlassen

Deutsche Bundesliga
30.07.2026 12:44
Am Rande der Präsentation von Neuzugang Nathaniel Brown ließ Max Eberl durchblicken, wer in ...
Am Rande der Präsentation von Neuzugang Nathaniel Brown ließ Max Eberl durchblicken, wer in München keine sportliche Zukunft mehr hat.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
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Von krone Sport

Klare Ansage von Bayern-Sportvorstand Max Eberl! Ein Trio soll die Münchner noch in diesem Sommer verlassen, andernfalls droht den Kickern eine harte Saison. 

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„Wir haben ganz offen kommuniziert, dass wir mit Sacha Boey , Bryan Zaragoza und João Palhinha drei Spieler haben, bei denen wir sehr offen sind, sie abzugeben. Wir glauben, dass sie keine Zukunft beim FC Bayern haben“, stellt Eberl am Rande der offiziellen Präsentation von Neuzugang Nathaniel Brown klar.

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Waren zuletzt ausgeliehen
Erstaunlich offene Worte und eine knallharte Ansage an die drei Spieler, die bereits zuletzt ausgeliehen waren. Ihre Chancen, sich beim Rekordmeister zu beweisen, sind offenbar aufgebraucht. 

Joao Palhinha hat keine Zukunft beim FC Bayern.
Joao Palhinha hat keine Zukunft beim FC Bayern.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

„Wenn sich einer von ihnen entscheidet, hierzubleiben, dann wird es relativ hart und kompliziert. Unser Kader steht und da spielen die drei eben keine Rolle“, macht Eberl keine falschen Hoffnungen. Ob sich bis Ende der Transferperiode allerdings ein Abnehmer für das Trio findet, ist derzeit noch fraglich. 

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