Russische Angriffe: Flugobjekt in Polen abgestürzt

Ukrainische F-16 abgestürzt

Auch die ukrainische Luftwaffe muss einen bitteren Verlust verzeichnen: Ein F-16-Kampfjet ist am Mittwoch im Luftkampf abgestürzt. Die ukrainische F-16 habe feindliche Flugobjekte abgefangen, als sie abstürzte, teilte die Luftwaffe am Mittwochabend mit. Der Pilot musste sich per Schleudersitz retten. Die genaue Absturzursache wird noch ermittelt, vorläufig ist von einer „Notfallsituation an Bord“ die Rede. Der Pilot ist laut Luftwaffe wohlauf, am Boden gab es keine Schäden und Opfer.