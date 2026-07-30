Investor Wolf und Schelling müssen vor Gericht

Anklageeinspruch abgewiesen

Der gegen die Anklage erhobene Einspruch wurde nun abgewiesen – sie ist damit rechtswirksam. Einen Prozesstermin gibt es aber noch nicht. Laut WKStA soll Wolf der damaligen Leiterin eines Finanzamtes angeboten haben, sie bei ihrer damals laufenden Bewerbung als Leiterin eines anderen Finanzamtes zu unterstützen, wenn sie im Gegenzug seinen Antrag auf Steuernachsicht um rund 630.000 Euro genehmige, den er in ihrem Finanzamt eingebracht hatte.