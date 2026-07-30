Enzo Diessl führt unser Rekord-Team für die EM an

Österreich ist bei den 27. Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham mit einem Rekordteam von 24 Aktiven vertreten - in der Geschichte dieser Titelkämpfe seit Turin 1934 hat es noch keine größere rot-weiß-rote-Mannschaft gegeben! Nur vor 72 Jahren hatte der ÖLV in Bern 1954 laut European Athletics ebenfalls ein Team mit 24 Athleten bzw. Athletinnen.
Für die EM in Birmingham schafften vier Männer und sieben Frauen aus Österreich das Direkt-Limit, hinzu kamen 13 Aktive, die sich über das World Ranking qualifizierten. Dabei rückten Markus Fuchs (100 m), Leo Köhldorfer (400 m Hürden) und Verena Mayr (Siebenkampf) zuletzt noch nach.
Angeführt wird das rot-weiß-rote Team bei den Männern von Hürdensprinter Enzo Diessl, der als Vierter in der „Road to Birmingham“ vom ÖLV am höchsten gereiht ist. Zumindest auf dem Papier haben Dreisprung-Rekordler Endiorass Kingley (7.) und Diskus-Star Lukas Weißhaidinger (13.), der vor zwei Jahren in Rom Silber gewonnen hatte, die nächstbesten Chancen auf einen Spitzenplatz.
Christania Williams top
Bei den Frauen nimmt Christania Williams, die in Banská Bystrica den ÖLV-Rekord über 100 m auf sensationelle 11,06 verbessert hatte, als Elfte der Qualifikations-Rangliste in einem Einzelbewerb die Spitzenposition ein. Sie führt das Sprint-Trio mit Isabel Posch (15.) und Leni Lindner (26.) an. Auch die 4 x 100-m-Staffel liegt unter 16 Teams auf dem elften Rang. Das Quartett wird aus Williams, Lindner, Karin Strametz (27. über 100 m Hürden), und Posch gebildet. Ersatzläuferin ist Christiane Krifka, die Tochter der früheren Rekordlerin Karin Mayr-Krifka.
Gleich hinter den Sprinterinnen folgen Anja Dlauhy (13.) und Lena Pressler (14.), die heuer über 400 m Hürden mit Rekorden beziehungsweise großartigen persönlichen Bestzeiten für Furore gesorgt hatten.
Auch im Gehen dabei
In den Top-20 liegen zudem bei den Männern Niklas Strohmayer-Dangl über 400 m Hürden (17.) und Raphael Pallitsch über 1500 m (19.). Auf dem jeweils 27. Platz folgen Tobias Rattinger (3000 m Hindernis) und Diskuswerfer Will Dibo, der sich mit seinen fünf besten Wettkämpfen auf der „Segelweise“ von Ramona qualifizieren konnte.
Bei den Frauen sind Caroline Bredlinger (800 m/17.), Susanne Gogl-Walli (400 m/18.), Lisa Redlinger (5000 m/19.) und Theresia Mohr, die im Halbmarathon Race Walk (20.) engagiert ist, ebenfalls in den Top-20.
Andreas Vojta „Europa-Rekordler“
Im Marathon liegt Rekordlerin Julia Mayer auf dem starken 15. Platz. Hier haben nur 57 Läuferinnen gemeldet, obwohl 60 Plätze zur Verfügung standen. In dem Rennen über die 42,195 km ist der ÖLV zudem durch Eva Wutti (34.) und bei den Männern durch Andreas Vojta (54. von 65 Athleten) vertreten. Vojta bestreitet in Birmingham seine achte Europameisterschaft in Folge, was „Europa-Rekord“ bedeutet.
Fuchs hatte größtes Glück
Wie bereits erwähnt, rückte bei der letzten Aktualisierung der Qualifikations-Rangliste noch ein Trio nach. Gerade Verena Mayr war der Startplatz besonders zu gönnen. In den vergangenen beiden Jahren hatte sie nämlich Pech, als sie Olympia 2024 und die WM 2025 um einen Platz beziehungsweise zwei Plätze verpasst hatte. Jetzt aber landete sie noch auf dem 21. Rang und hatte ihren Platz unter den 24 Teilnehmerinnen sicher. Im Glück waren Markus Fuchs, der als 36. genau den letzten EM-Platz über 100 m erhielt, und Leo Köhldorfer (35. von 36 über 400 m Hürden).
Knapp an der EM vorbei
Knapp einen EM-Start verpassten bei den Männern Cass Elliott (800 m), Kevin Kamenschak (5000 m) und Riccardo Klotz (Stabhoch) sowie bei den Frauen Lena Millonig (Hindernis) und Sarah Lagger (Siebenkampf), die jeweils nur um einen oder zwei Plätze an einer Teilnahme vorbeischrammten.
Viermal EM-Verzicht
Ein Quartett vom ÖLV hatte sich zwar zusätzlich für die EM qualifiziert, verzichtete aber auf einen Start. Dies waren die Marathonläufer Aaron Gruen und Mario Bauernfeind sowie Stabhochspringerin Lily Carlson und Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson (die ein Baby erwartet).
Österreichs Team für die Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham (10. bis 16. August):
Männer (10):
Frauen (14):
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.