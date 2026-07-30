Enzo Diessl führt unser Rekord-Team für die EM an

Fuchs hatte größtes Glück

Wie bereits erwähnt, rückte bei der letzten Aktualisierung der Qualifikations-Rangliste noch ein Trio nach. Gerade Verena Mayr war der Startplatz besonders zu gönnen. In den vergangenen beiden Jahren hatte sie nämlich Pech, als sie Olympia 2024 und die WM 2025 um einen Platz beziehungsweise zwei Plätze verpasst hatte. Jetzt aber landete sie noch auf dem 21. Rang und hatte ihren Platz unter den 24 Teilnehmerinnen sicher. Im Glück waren Markus Fuchs, der als 36. genau den letzten EM-Platz über 100 m erhielt, und Leo Köhldorfer (35. von 36 über 400 m Hürden).