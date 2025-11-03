Wie das Bundesheer IT-Abhängigkeiten abschüttelt

Dort hatte man bereits vor einigen Jahren die Erkenntnis, dass man sich nicht allzu abhängig von US-Anbietern und ihrer Cloud-Software machen sollte. Und nach jahrelanger Vorbereitung wurde der Schnitt nun kürzlich vollzogen: Intern erledigt das Bundesheer Büroarbeit jetzt mit dem Open-Source-Paket LibreOffice statt Microsoft Office. Wir haben bei den Verantwortlichen, die die Umstellung vorangetrieben haben, nachgefragt, wie so ein Wechsel gelingt.