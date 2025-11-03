Vorteilswelt
Digitale Souveränität

Wie das Bundesheer IT-Abhängigkeiten abschüttelt

Digital
03.11.2025 06:00
Für das Bundesheer ist es essenziell, nicht von ausländischen Cloud-Anbietern abhängig zu sein.
Für das Bundesheer ist es essenziell, nicht von ausländischen Cloud-Anbietern abhängig zu sein.(Bild: Bundesheer )

Europa ist abhängig von US-Software – von der kleinsten Firma über große Konzerne und staatliche Stellen bis zum Militär. Seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus und unverhohlenen Drohungen, diese Abhängigkeiten zur Durchsetzung US-amerikanischer Interessen auszunutzen, setzt aber ein Umdenken ein. Immer mehr Organisationen wollen sich aus ihren alten Abhängigkeiten lösen. Das Bundesheer zeigt, wie das gelingen kann.

Dort hatte man bereits vor einigen Jahren die Erkenntnis, dass man sich nicht allzu abhängig von US-Anbietern und ihrer Cloud-Software machen sollte. Und nach jahrelanger Vorbereitung wurde der Schnitt nun kürzlich vollzogen: Intern erledigt das Bundesheer Büroarbeit jetzt mit dem Open-Source-Paket LibreOffice statt Microsoft Office. Wir haben bei den Verantwortlichen, die die Umstellung vorangetrieben haben, nachgefragt, wie so ein Wechsel gelingt.

Porträt von Dominik Erlinger
Dominik Erlinger
Loading
Für das Bundesheer ist es essenziell, nicht von ausländischen Cloud-Anbietern abhängig zu sein.
Digitale Souveränität
Wie das Bundesheer IT-Abhängigkeiten abschüttelt
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
168.085 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
138.914 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
118.494 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
