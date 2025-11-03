Wie das Bundesheer IT-Abhängigkeiten abschüttelt

Europa ist abhängig von US-Software – von der kleinsten Firma über große Konzerne und staatliche Stellen bis zum Militär. Seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus und unverhohlenen Drohungen, diese Abhängigkeiten zur Durchsetzung US-amerikanischer Interessen auszunutzen, setzt aber ein Umdenken ein. Immer mehr Organisationen wollen sich aus ihren alten Abhängigkeiten lösen. Das Bundesheer zeigt, wie das gelingen kann.
Dort hatte man bereits vor einigen Jahren die Erkenntnis, dass man sich nicht allzu abhängig von US-Anbietern und ihrer Cloud-Software machen sollte. Und nach jahrelanger Vorbereitung wurde der Schnitt nun kürzlich vollzogen: Intern erledigt das Bundesheer Büroarbeit jetzt mit dem Open-Source-Paket LibreOffice statt Microsoft Office. Wir haben bei den Verantwortlichen, die die Umstellung vorangetrieben haben, nachgefragt, wie so ein Wechsel gelingt.
