Aluminiumkonzern AMAG steigert Gewinn trotz Zöllen

Aluminiumpreise sind gestiegen

Der Gesamtabsatz der AMAG-Gruppe lag im ersten Halbjahr mit 221.400 Tonnen leicht über dem Vorjahresniveau von 220.400 Tonnen. Das Umsatzplus ist laut Unternehmensangaben auf die gesteigerte Absatzmenge im Segment Walzen und das deutlich höhere Aluminiumpreisniveau zurückzuführen. „Eine sehr gute operative Performance“ am Standort Ranshofen im Innviertel habe deutliche Mengenzuwächse in den wichtigen Märkten Automobil (+31 Prozent) und Wärmetauscher (+23 Prozent) sowie weiteres Wachstum bei Luftfahrt (+9 Prozent) und industrielle Anwendungen (+2 Prozent) ermöglicht, so der Aluminiumkonzern.