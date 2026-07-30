Insel zwischen den Welten

Dann gewinnt bzw. verliert Jersey jedes Mal etwa 40% seiner Fläche. Auch sorgt der Tidenhub von 10 bis 12 Metern (einer der größten überhaupt) für sich ständig verändernde Landschaften. Buchten und breite Strände kommen und gehen, beliebte Ausflugsziele wie das Corbière Lighthouse, südwestlichster Punkt der Insel, sind, ebenso wie die imposante Festung Elizabeth Castle außerhalb des Hafens von St. Helier, nur bei Ebbe zu erreichen. Das milde Klima und die üppige Vegetation verdanken Jersey & Co. dem Golfstrom, der auch dafür sorgt, dass hier mediterrane Pflanzen wie Palmen, Orchideen, Kamelien oder Lavendel gedeihen.