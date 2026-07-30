„Amphitheater am Meer“

Rosenfranz, äußerst PR-affin und als „Philanthrop, Unternehmer und Orchesterdirigent“ bekannt, hatte den Hügel von Arcugnano auf dem Grundstück einer Villa in der Via Giardini umgestaltet. Dabei schuf er mit viel Liebe zum Detail, was er als „Amphitheater am Meer“ bezeichnete, so „tviweb". Ohne jegliche Genehmigung errichtete er so etwa Stufen mit einer Breite von fast 30 Metern und verschiedene Nebenanlagen - darunter auch einen künstlichen Teich.