Tür eingetreten, Ex-Frau bedroht und geschlagen

Schockmomente für eine 43-Jährige in Wien-Ottakring: Gegen 1 Uhr früh tauchte am Mittwoch ihr Ex-Mann plötzlich vor der Wohnung auf, trat gewaltsam die Tür auf und drang in die Wohnung ein. Dann bedrohte er sie wüst und ging auf sie los.
Die Beamten waren nach der Alarmierung der Frau rasch zur Stelle. Der 43-Jährigen war es offenbar gelungen, ihren Ex-Mann aus der Wohnung zu vertreiben. Am Gang des Hauses kam es dann zum Aufeinandertreffen von Polizei und dem dringend Tatverdächtigen, der offenbar betrunken war. Gegen ihn bestand bereits eine einstweilige Verfügung, wie sich später herausstellen sollte.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Fluchtversuch und Festnahme
Als die Polizisten den 37-Jährigen zur Vernehmung auf eine Inspektion bringen wollten, ergriff dieser zu Fuß die Flucht. Nach kurzer Zeit blieb er jedoch stehen, ballte die Fäuste und bedrohte die ihn verfolgenden Beamten.
Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Einlieferung des Beschuldigten in eine Justizanstalt an.
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