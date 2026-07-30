Tür eingetreten, Ex-Frau bedroht und geschlagen

Die Beamten waren nach der Alarmierung der Frau rasch zur Stelle. Der 43-Jährigen war es offenbar gelungen, ihren Ex-Mann aus der Wohnung zu vertreiben. Am Gang des Hauses kam es dann zum Aufeinandertreffen von Polizei und dem dringend Tatverdächtigen, der offenbar betrunken war. Gegen ihn bestand bereits eine einstweilige Verfügung, wie sich später herausstellen sollte.