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Adé, Graz! Sturm-Stürmer zieht es nach Deutschland

Bundesliga
30.07.2026 13:54
Peter Kiedl während seiner Ausleihe zur SV Ried
Peter Kiedl während seiner Ausleihe zur SV Ried(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Noch ein Abgang beim Vizemeister unmittelbar vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison: Der SK Sturm Graz gibt Stürmer Peter Kiedl in die dritte deutsche Liga an Hansa Rostock ab!

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Der 22-Jährige war in der vergangenen Saison an Ried verliehen, in 24 Pflichtspielen für die Oberösterreicher kam er auf vier Tore und zwei Assists.

Bei Sturm hatte Kiedl alle Nachwuchsteams durchlaufen, in der Kampfmannschaft war er aber nur einmal zum Einsatz gekommen.

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