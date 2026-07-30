Adé, Graz! Sturm-Stürmer zieht es nach Deutschland

Noch ein Abgang beim Vizemeister unmittelbar vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison: Der SK Sturm Graz gibt Stürmer Peter Kiedl in die dritte deutsche Liga an Hansa Rostock ab!
Der 22-Jährige war in der vergangenen Saison an Ried verliehen, in 24 Pflichtspielen für die Oberösterreicher kam er auf vier Tore und zwei Assists.
Bei Sturm hatte Kiedl alle Nachwuchsteams durchlaufen, in der Kampfmannschaft war er aber nur einmal zum Einsatz gekommen.
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