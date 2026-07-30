Paukenschlag: Kammer-Chef Ruck legt Amt zurück

Walter Ruck war unter anderem mit Vorwürfen rund um Postenschacher für Familienangehörige konfrontiert gewesen. Auf einem Tonbandmitschnitt hatte er zudem mit frauenfeindlichen Aussagen sowie Absprachen mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) für Kritik gesorgt. Nachdem „Krone“ und „profil“ Auszüge der Aussagen veröffentlicht hatten, war der Druck innerhalb seiner Partei zu groß geworden: Die ÖVP schloss Ruck als Mitglied aus. Während selbst Bundeskanzler Christian Stocker und WKÖ-Chefin Martha Schultz sich vom Ex-Kammerchef distanzierten, hielt Ludwig ihm bis zuletzt die Stange.