Emotionale Rückkehr nach Linz: „Habe keinen Groll“

Am Freitag startet der GAK bei Doublesieger LASK in die neue Saison. Ausgerechnet in Linz, der alten Liebe von Publikumsliebling Peter Michorl. Der 31-Jährige sprach zuvor mit der „Krone“ über seinen neuen Verein, warum Graz seine neue Heimat geworden ist oder auch darüber, wie er nun zum LASK steht.