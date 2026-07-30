Emotionale Rückkehr nach Linz: „Habe keinen Groll“

Am Freitag startet der GAK bei Doublesieger LASK in die neue Saison. Ausgerechnet in Linz, der alten Liebe von Publikumsliebling Peter Michorl. Der 31-Jährige sprach zuvor mit der „Krone“ über seinen neuen Verein, warum Graz seine neue Heimat geworden ist oder auch darüber, wie er nun zum LASK steht.
„Krone“: Knapp einen Monat bist du nun in Graz: Was sind deine ersten Eindrücke?
Peter Michorl: Ich bin extrem positiv überrascht, ich war privat noch nie zuvor hier. Graz ist eine extrem lebenswerte Stadt. Und hat echt coole Spots für einen Kaffee und auch sehr gute Restaurants.
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