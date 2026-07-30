Dachstuhlbrand in Wien fordert Einsatzkräfte

Kurz nach 11.30 Uhr heulten in der Böckhgasse zwischen Längenfeldgasse und Aßmayergasse die Sirenen. Aus dem Dach eines Wohnhauses schlugen plötzlich Flammen in den Himmel, dichte Rauchschwaden waren schon von Weitem zu sehen. Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und rief aufgrund des Ausmaßes des Feuers Alarmstufe 3 aus.