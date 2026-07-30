Dachstuhlbrand in Wien fordert Einsatzkräfte

Dichter Rauch, meterhohe Flammen und dutzende Einsatzkräfte: Ein spektakulärer Dachbrand hat Donnerstagmittag in Wien-Meidling für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Für die Bewohner begann das Warten in Ungewissheit.
Kurz nach 11.30 Uhr heulten in der Böckhgasse zwischen Längenfeldgasse und Aßmayergasse die Sirenen. Aus dem Dach eines Wohnhauses schlugen plötzlich Flammen in den Himmel, dichte Rauchschwaden waren schon von Weitem zu sehen. Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und rief aufgrund des Ausmaßes des Feuers Alarmstufe 3 aus.
Einsatz unter schwerem Atemschutz
Insgesamt standen rund 30 Einsatzfahrzeuge im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Florianis kämpften unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen, während dichter Rauch über den Dächern des Grätzels hing.
Auch die Wiener Berufsrettung war rasch vor Ort. Ein 36-jähriger Bewohner erlitt Kreislaufprobleme und musste medizinisch versorgt werden.
Hausbewohner mussten ausharren
Für die übrigen Hausbewohner hieß es zunächst: warten. Sie wurden von der Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung betreut und konnten in den klimatisierten Einsatzfahrzeugen Schutz suchen, während die Löscharbeiten auf Hochtouren liefen.
Aufgrund der massiven Rauchentwicklung appellierten die Einsatzkräfte an die Bevölkerung, den Bereich rund um die Böckhgasse möglichst zu meiden und Fenster sowie Türen geschlossen zu halten.
Wie es zu dem spektakulären Dachbrand kommen konnte, war zunächst noch Gegenstand der Ermittlungen.
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