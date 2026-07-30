Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dichte Rauchsäule

Dachstuhlbrand in Wien fordert Einsatzkräfte

Wien
30.07.2026 12:55
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dichter Rauch, meterhohe Flammen und dutzende Einsatzkräfte: Ein spektakulärer Dachbrand hat Donnerstagmittag in Wien-Meidling für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Für die Bewohner begann das Warten in Ungewissheit.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kurz nach 11.30 Uhr heulten in der Böckhgasse zwischen Längenfeldgasse und Aßmayergasse die Sirenen. Aus dem Dach eines Wohnhauses schlugen plötzlich Flammen in den Himmel, dichte Rauchschwaden waren schon von Weitem zu sehen. Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und rief aufgrund des Ausmaßes des Feuers Alarmstufe 3 aus.

Einsatz unter schwerem Atemschutz
Insgesamt standen rund 30 Einsatzfahrzeuge im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Florianis kämpften unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen, während dichter Rauch über den Dächern des Grätzels hing.

In Wien-Meidling brannte ein Wohnhaus.
In Wien-Meidling brannte ein Wohnhaus.(Bild: Krone-Collage/„Krone“-Leserreporter)

Auch die Wiener Berufsrettung war rasch vor Ort. Ein 36-jähriger Bewohner erlitt Kreislaufprobleme und musste medizinisch versorgt werden.

Hausbewohner mussten ausharren
Für die übrigen Hausbewohner hieß es zunächst: warten. Sie wurden von der Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung betreut und konnten in den klimatisierten Einsatzfahrzeugen Schutz suchen, während die Löscharbeiten auf Hochtouren liefen.

Aufgrund der massiven Rauchentwicklung appellierten die Einsatzkräfte an die Bevölkerung, den Bereich rund um die Böckhgasse möglichst zu meiden und Fenster sowie Türen geschlossen zu halten.

Wie es zu dem spektakulären Dachbrand kommen konnte, war zunächst noch Gegenstand der Ermittlungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
30.07.2026 12:55
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
WienMeidling
MehrparteienhausBerufsfeuerwehr
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
23° / 36°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
22° / 36°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
22° / 36°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
21° / 36°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
20° / 37°
Symbol heiter

krone.tv

Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
119.736 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Salzburg
Autobahn-Abfahrtssperren nun auch für Einheimische
111.379 mal gelesen
Die Abfahrtssperren sollen an weniger Stellen, dafür effizienter kontrolliert werden.
Oberösterreich
Die Innviertler Horrorstrecke kommt nicht zur Ruhe
91.682 mal gelesen
Erst sechs Tage zuvor waren genau hier zwei Pkw-Lenker ums Leben gekommen
Wirtschaft
Paukenschlag: Kammer-Chef Ruck legt Amt zurück
726 mal kommentiert
Walter Ruck ist – nach viel Druck auch von Präsidentin Martha Schultz – Geschichte in der ...
Wirtschaft
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
714 mal kommentiert
Die etwaigen Limits von manchen Bankomatbetreibern haben keinen Einfluss auf die Abhebegrenze ...
Innenpolitik
Wehrdienst: Van der Bellen soll Grüne einfangen
676 mal kommentiert
Van der Bellen als Strippenzieher der Reform – nun soll er die Grünen ins Boot holen
Mehr Wien
ÖVP: „Überfällig“
Ruck-Rücktritt lässt Ludwig kleinlaut zurück
Anklage rechtswirksam
Investor Wolf und Schelling müssen vor Gericht
Mitten in der Nacht
Tür eingetreten, Ex-Frau bedroht und geschlagen
Dichte Rauchsäule
Dachstuhlbrand in Wien fordert Einsatzkräfte
Krone Plus Logo
„Krone“ bei Übung
Purer Stress: So läuft Horror-Crash im Tunnel ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf