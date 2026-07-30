Ruck tritt zurück: Kehrt nun Ruhe bei der ÖVP ein?

Nach dem „Stelzen-Gate“ und tagelangem politischen Druck zieht Walter Ruck die Konsequenzen. Er gibt sein Amt als Chef der Wiener Wirtschaftskammer sowie des Wirtschaftsbundes ab und zieht sich ins Privatleben zurück. Seine bisherige Stellvertreterin Margarete Kriz-Zwittkovits übernimmt die Agenden. Kehrt nun auch bei der ÖVP Ruhe ein?
Vorwürfe rund um Postenschacher, brisante Tonbandaufnahmen mit frauenfeindlichen Aussagen und Absprachen mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig führten bereits zuvor zum Parteiausschluss Rucks aus der ÖVP. Führende Köpfe wie Bundeskanzler Christian Stocker und WKÖ-Chefin Martha Schultz distanzierten sich öffentlich. Da eine Absetzung im Wirtschaftsparlament juristisch kompliziert gewesen wäre, ermöglicht erst dieser Rücktritt den Weg für einen dringend benötigten Neustart innerhalb der Partei und der Kammer.
Ist mit dem Rücktritt von Walter Ruck der Weg frei für einen echten Neustart in der Wiener Wirtschaftskammer? Reicht dieser personelle Wechsel aus, um das Vertrauen wiederherzustellen, oder braucht es tiefergehende Strukturreformen? Wie wird sich der Rücktritt auf die ÖVP auswirken?
Wir freuen uns über Ihre Meinung in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.