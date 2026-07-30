Ruck tritt zurück: Kehrt nun Ruhe bei der ÖVP ein?

Vorwürfe rund um Postenschacher, brisante Tonbandaufnahmen mit frauenfeindlichen Aussagen und Absprachen mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig führten bereits zuvor zum Parteiausschluss Rucks aus der ÖVP. Führende Köpfe wie Bundeskanzler Christian Stocker und WKÖ-Chefin Martha Schultz distanzierten sich öffentlich. Da eine Absetzung im Wirtschaftsparlament juristisch kompliziert gewesen wäre, ermöglicht erst dieser Rücktritt den Weg für einen dringend benötigten Neustart innerhalb der Partei und der Kammer.