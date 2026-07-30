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Ruck tritt zurück: Kehrt nun Ruhe bei der ÖVP ein?

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30.07.2026 14:00
Nach den Enthüllungen rund um die Abhöraffäre tritt Wiener Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck ...
Nach den Enthüllungen rund um die Abhöraffäre tritt Wiener Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck zurück.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
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Von Community

Nach dem „Stelzen-Gate“ und tagelangem politischen Druck zieht Walter Ruck die Konsequenzen. Er gibt sein Amt als Chef der Wiener Wirtschaftskammer sowie des Wirtschaftsbundes ab und zieht sich ins Privatleben zurück. Seine bisherige Stellvertreterin Margarete Kriz-Zwittkovits übernimmt die Agenden. Kehrt nun auch bei der ÖVP Ruhe ein?

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Vorwürfe rund um Postenschacher, brisante Tonbandaufnahmen mit frauenfeindlichen Aussagen und Absprachen mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig führten bereits zuvor zum Parteiausschluss Rucks aus der ÖVP. Führende Köpfe wie Bundeskanzler Christian Stocker und WKÖ-Chefin Martha Schultz distanzierten sich öffentlich. Da eine Absetzung im Wirtschaftsparlament juristisch kompliziert gewesen wäre, ermöglicht erst dieser Rücktritt den Weg für einen dringend benötigten Neustart innerhalb der Partei und der Kammer.

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Ist mit dem Rücktritt von Walter Ruck der Weg frei für einen echten Neustart in der Wiener Wirtschaftskammer? Reicht dieser personelle Wechsel aus, um das Vertrauen wiederherzustellen, oder braucht es tiefergehende Strukturreformen? Wie wird sich der Rücktritt auf die ÖVP auswirken?

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