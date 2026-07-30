Bleibt Vinicius bei Real? Mourinho legt sich fest!

Nie war er in Madrid wirklich unumstritten – ebenso wenig wie sein herausragendes fußballerisches Talent. Dennoch schien es so, als ob sich die Wege in diesem Sommer tatsächlich trennen könnten. Immerhin läuft der Vertrag des 26-Jährigen nur noch ein Jahr, und eine Verlängerung konnte trotz langer, zäher Verhandlungen noch nicht erreicht werden.