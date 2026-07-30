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Arsenal hat Interesse

Bleibt Vinicius bei Real? Mourinho legt sich fest!

Fußball International
30.07.2026 13:33
Jose Mourinho (links) hat bezüglich Vinincius Junior eine Entscheidung getroffen.
Jose Mourinho (links) hat bezüglich Vinincius Junior eine Entscheidung getroffen.(Bild: Krone-Collage/AFP/JAVIER SORIANO, AP/Manu Fernandez)
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Von krone Sport

Wo liegt die sportliche Zukunft von Vinicius Junior? Während Arsenal ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung zeigt, legt Real-Trainer Jose Mourinho offenbar sein Veto ein. Dabei besitzt der Brasilianer nur noch einen Vertrag bis Juni 2027.

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Arsenal hat großes Interesse an einer Verpflichtung von Vinicius Junior und lockt ihn mit einem Rekordgehalt, berichteten zuletzt mehrere Medien und trafen damit einen Nerv. Denn die Zukunft des Brasilianers ist ein heikles Thema.

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Nie war er in Madrid wirklich unumstritten – ebenso wenig wie sein herausragendes fußballerisches Talent. Dennoch schien es so, als ob sich die Wege in diesem Sommer tatsächlich trennen könnten. Immerhin läuft der Vertrag des 26-Jährigen nur noch ein Jahr, und eine Verlängerung konnte trotz langer, zäher Verhandlungen noch nicht erreicht werden.

Arsenal sucht nach Alternativen
Wie „Sky“ und die „Sun“ nun aber berichten, soll Jose Mourinho aber fix mit dem Offensivspieler planen. Man sei sogar der festen Überzeugung, dass er sein Arbeitspapier in der spanischen Hauptstadt verlängern werde. Und wenn nicht? Egal! Vinicius soll eine weitere Saison bleiben.

In London hat man das offenbar mitbekommen und macht sich – zumindest vorerst – schon auf die Suche nach Alternativen. Darunter etwa Antonio Nusa von Leipzig oder Milan-Kicker Christian Pulisic. Im Hinterkopf: Sollte Vinicius bis Jänner keinen neuen Vertrag in Madrid unterschreiben, könnte man schon über einen ablösefreien Wechsel für die nächste Saison verhandeln ... 

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