Ex-Minister Blümel: „Strache tut mir extrem leid“

Für Aufsehen sorgt aktuell ein Social-Media-Clip von Ex-Finanzminister Gernot Blümel. Er spricht darin über den früheren FPÖ-Chef und Koalitionspartner Heinz-Christian Strache, das Ende der Regierung und was er im Nachhinein bereut.
„Tut Ihnen HC Strache leid im Nachhinein“, wird der ehemalige Finanzminister und Kurz-Vertraute Gernot Blümel in einem Social-Media-Interview gefragt. „Extrem. Er ist ein wirklich netter Typ, das hat er sich eigentlich nicht verdient“, sagt Blümel daraufhin reuig.
„Im Nachhinein war das sicher die falsche Entscheidung“, ergänzt er auf die Frage, ob er es bereue, die Regierung nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos so schnell gesprengt zu haben.
„Im Nachhinein war das ein Fehler“
Damals habe große Unsicherheit darüber geherrscht, was noch kommen würde. Es sei behauptet worden, das Video sei lediglich „die Spitze des Eisbergs“. „In der Zeit der Unsicherheit und des Nichtwissens, was stimmt, haben wir die Entscheidung getroffen, die Koalition aufzulösen“, erklärt Blümel rückblickend. Das sei im Nachhinein ein Fehler gewesen.
Worte, die beim einstigen Koalitionspartner naturgemäß gut ankommen. Strache teilte den Ausschnitt selbst auf der Plattform X und kommentierte: „Respekt. Menschliche und ehrliche Worte.“
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