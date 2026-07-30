Ex-Minister Blümel: „Strache tut mir extrem leid“

„Im Nachhinein war das ein Fehler“

Damals habe große Unsicherheit darüber geherrscht, was noch kommen würde. Es sei behauptet worden, das Video sei lediglich „die Spitze des Eisbergs“. „In der Zeit der Unsicherheit und des Nichtwissens, was stimmt, haben wir die Entscheidung getroffen, die Koalition aufzulösen“, erklärt Blümel rückblickend. Das sei im Nachhinein ein Fehler gewesen.