Audi Q6 e-tron: Ingolstadts neue Porsche-Klasse

Drei unterschiedliche Einstellungen gibt es für den elektrischen Motorsound, die kann man aber nur im Individual Mode direkt anwählen. Den anderen Fahrmodi ist der Sound direkt zugeordnet. Vollständig abschaltbar ist der Sound nicht, selbst in der „abgeschaltetsten“ Stufe ist in manchen Betriebszuständen etwas zu hören. Das soll sich mit einem Update Ende 2025 ändern, wurde uns verraten. Im Porsche Macan ist es einfacher: Ein Fingertipp auf das Display – und der Sound ist da. Oder wieder weg. In jedem Fahrmodus. Und beim Fahrmoduswechsel muss man den Sound neuerlich einschalten. Keine Zwangsbeglückung.