Audi RS5: Halbe Tonne mehr auf Schiene gebracht

Bis zu 2000 Nm an ein Rad

Und das funktioniert so: Ein kleiner E-Motor mit nur 11 PS und 40 Nm schickt in Kurven für 15 Sekunden bis zu 2000 (!) Nm an jenes Rad, das mehr Grip hat. Und tatsächlich spürt man, wie der RS5 damit gierig aus jeder Kurve herausbeschleunigt. Und das gepaart mit einer Lenkungen, die jeden Befehl direkt ausführt, wie auf Schienen. „Es fühlt sich nicht mehr wie ein Audi an, sondern um eine brutale Stufe besser“, verrät ein Ingolstädter stolz. Das Fahrwerk mit den neuen Zweiventil-Dämpfern ist überraschend komfortabel, lässt gleichzeitig kaum Rollbewegung zu.