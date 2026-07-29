Deutscher stellte in Tirol Bobbycar-Weltrekord auf

Gegen 13 Uhr raste Paul auf der 2,4 Kilometer langen Straße mit einem Gefälle von bis zu 16 Prozent dann bergab. Die Abfahrt sei wegen einiger leichter Kurven besonders schwierig. „Das lag an einigen leichten Kurven, in denen ich die Ideallinie fahren musste“, erklärte er gegenüber der dpa.