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Knapp 150 km/h

Deutscher stellte in Tirol Bobbycar-Weltrekord auf

Tirol
29.07.2026 14:00
Der 34-jährige Deutsche Marcel Paul hat auf seinem umgebauten Bobbycar mit einen neuen ...
Der 34-jährige Deutsche Marcel Paul hat auf seinem umgebauten Bobbycar mit einen neuen Bobbycar-Tempo-Weltrekord aufgestellt. (Symbolbild)(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Der deutsche Marcel Paul (34) fuhr mit einem umgebauten Bobbycar im Tiroler Sellraintal rund 150 km/h und stellte damit einen neuen Tempo-Weltrekord auf. Er erhielt zuvor eine behördliche Genehmigung für seinen Versuch.

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Am Dienstagnachmittag waren auf der Sellrainstraße im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land keine Autos zu finden. Stattdessen konnte man ein rasendes, umgebautes Bobbycar bestaunen. Der deutsche Marcel Paul versuchte nämlich, einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufzustellen.

Der bisherige von 130,72 km/h aus dem Jahr 2022 stammte bereits von ihm. Nun wollte er eine neue Bestmarke aufstellen. Dies sollte ihm mit einer Geschwindigkeit von 149,875 km/h souverän gelingen.

Straße mit Gefälle von bis zu 16 Prozent
Der 34-Jährige hatte im Vorfeld um eine entsprechende Genehmigung angesucht. Die Bezirkshauptmannschaft stellte ihm einen positiven Bescheid aus. Die Polizei Kematen kontrollierte, ob die notwendigen Absperrungen und Ordner platziert wurden. Für die Ordner sorgte der Weltrekord halter selbst.

Gegen 13 Uhr raste Paul auf der 2,4 Kilometer langen Straße mit einem Gefälle von bis zu 16 Prozent dann bergab. Die Abfahrt sei wegen einiger leichter Kurven besonders schwierig. „Das lag an einigen leichten Kurven, in denen ich die Ideallinie fahren musste“, erklärte er gegenüber der dpa.

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