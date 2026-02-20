Audi RS5: Hybrid-Hammer pulverisiert Konkurrenz

Man mag kaum glauben, dass der Avant nur wegen einer Nomenklatur-Skurrilität nicht RS4 heißt, so breit ist der Wagen jetzt. An die neun Zentimeter breiter als der Standard-A5 ist er, entsprechend aufgeplustert sind die Backen. Bei einem Radstand von 2,90 Meter ist der RS5 jetzt 4,90 Meter lang und damit zwölf Zentimeter länger als der Vorgänger. Und dann der Singleframe-Wabengitter-Grill mit gigantischer Lufteinlass-Fläche. Die LED-Matrix-Scheinwerfer sind abgedunkelt, das Tagfahrlicht kann unter anderem Zielflaggenoptik darstellen. Aber auch ohne dieses Gimmick dürfte der auffällige Audi ziemlich schnell sein.