Salzburg verbietet das Grillen in Waldnähe

Die Stadt Salzburg verhängt aufgrund der anhaltend trockenen Wetterlage und der hohen Temperaturen eine Waldbrandverordnung, die ab Donnerstag gilt. Jegliches Feuer sowie Rauchen im Wald und in der Nähe werden verboten. Außerdem werden die städtischen Grillplätze gesperrt.
Wegen der aktuell hohen Waldbrandgefahr tritt in der Stadt Salzburg ab Donnerstag, 30. Juli 2026, eine Waldbrandverordnung in Kraft. Grund sind wenig Schnee in den Bergen, ausbleibender Regen und Wind – eine rasche Entspannung durch ausreichend Niederschlag ist derzeit nicht in Sicht.
Bis zu 7270 Euro Strafe bei Feuer im Wald
Mit Inkrafttreten der Verordnung sind Feueranzünden sowie Rauchen im Wald und in dessen Gefährdungsbereich verboten. Betroffen sind alle Waldflächen im politischen Bezirk Salzburg Stadt, dazu auch Flächen in Waldnähe, von denen aus ein Bodenfeuer oder Funkenflug übergreifen könnte – unabhängig davon, wie diese Flächen genutzt werden. Wer sich nicht daran hält, riskiert laut Forstgesetz eine Geldstrafe von bis zu 7.270 Euro oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen.
Grillplätze in der Stadt Salzburg gesperrt
Auch die städtischen Grillplätze sind betroffen, da sie in Waldnähe liegen. Bereits gebuchte Termine werden storniert, die Buchenden direkt kontaktiert. Neue Reservierungen über die Online-Plattform sind vorerst nicht möglich, vor Ort weisen Schilder auf die Sperre hin.
Die Stadt appelliert an Bewohner:innen und Besucher:innen, im Wald und in Waldnähe keine Brandquellen zu verursachen – schon kleine Funken können bei der aktuellen Trockenheit gefährliche Brände auslösen. Verdächtige Rauchentwicklungen oder Brände sollen umgehend den Einsatzkräften gemeldet werden.
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