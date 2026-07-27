AMG-“Erlkönig“ brennt bei Testfahrt komplett aus

Weil die Flammen nach Augenzeugenberichten im Heckbereich entstanden sein sollen, wurde im Internet rasch über einen Zusammenhang mit dem Plug-in-Hybrid-Antrieb spekuliert. Tatsächlich sitzt bei den E-Performance-Modellen der Elektromotor samt Hochvoltbatterie an der Hinterachse. Belege dafür, dass ausgerechnet diese Technik den Brand ausgelöst hat, gibt es allerdings nicht – es ist schlichtweg nicht bekannt, welche Art Antrieb an Bord war. Mercedes hat die Ursache bislang nicht genannt und untersucht den Vorfall.