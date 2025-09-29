Audi Q3: Kreativ-Lichtgestalt für echte Autofahrer

Alles andere als langweilig

Das Design des Q3 soll offenbar all diejenigen Lügen strafen, die Audi als langweilig bezeichnen, speziell mit S-Line-Ausstattung: Riesiger Plastikkühlergrill, überhaupt einiges an Plastik, am Heck ein durchgehendes Leuchtenband, das allerdings von den Heckleuchten abgesetzt ist, und auch hier Plastik. Sogar die Audi-Ringe sind jetzt nur noch auf eine Plastikplatte aufgedruckt und deshalb von Weitem kaum noch erkennbar – es sei denn, das Licht ist eingeschaltet, weil dann sind sie beleuchtet. Na ja. Wenigstens gibt es sie überhaupt noch, nicht wie bei der A-U-D-I-Marke in China. Aber eben nicht mehr so prägnant.