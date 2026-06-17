Neuer Audi A6 allroad: Ein richtig dickes Ding!

Und sie meinen es ernst: Bis zu 34 Millimeter liegt der allroad höher als der Standard-A6, das reicht für mehr als nur für harmlose Feldwege. Insgesamt hat das serienmäßige Luftfahrwerk einen Verstellbereich von 55 mm, legt den Wagen auf der Autobahn also spürbar tiefer. Allradantrieb ist obligatorisch. Wenn es eng wird, hilft zudem die je nach Modell serienmäßige Allradlenkung. Generell wurde die Lenkung überarbeitet, sie soll direkter ansprechen und mehr Rückmeldung bieten.