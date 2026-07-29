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„Hochaltrige“ Menschen

Erneut Todesfall nach Vibrioneninfektion in Ostsee

Ausland
29.07.2026 13:50
Die im Salzwasser der Ostsee vorkommenden Keime der Art Vibrio vulnificus vermehren sich ...
Die im Salzwasser der Ostsee vorkommenden Keime der Art Vibrio vulnificus vermehren sich sprunghaft bei Wassertemperaturen von mehr als 20 Grad und können Wunden infizieren.(Bild: Hannes Wallner)
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Von krone.at

In Deutschland ist ein zweiter Mensch nach einer Vibrioneninfektion gestorben. Das RKI hat in diesem Jahr bisher 17 in Deutschland erworbene Fälle registriert. Bei den beiden Todesfällen handelt es sich jeweils um „hochaltrige“ Menschen.

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Betroffen sind demnach zehn Männer und sieben Frauen im Alter zwischen drei und 95 Jahren. Das Medianalter liegt bei 70 Jahren. Angaben zu Vorerkrankungen und offenen Wunden liegen dem RKI nur unvollständig vor und werden nicht ausgewertet.

Vibrionen kommen natürlich in Meerwasser und Brackwasser vor. Besonders wohl fühlen sich die Bakterien in warmem, salzhaltigem Wasser. In der Ostsee können sie sich bei Wassertemperaturen von mehr als etwa 20 Grad stark vermehren. Die Saison hat heuer vergleichsweise früh begonnen.

Nach einem Bad in der Ostsee ist ein weiterer Mensch an einer Vibrioneninfektion gestorben.
Nach einem Bad in der Ostsee ist ein weiterer Mensch an einer Vibrioneninfektion gestorben.(Bild: sinhyu - stock.adobe.com)

Offene Wunden als Risiko
Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Menschen mit geschwächtem Immunsystem sowie Personen mit Vorerkrankungen wie Diabetes, Lebererkrankungen oder schweren Herzerkrankungen. Ein erhöhtes Risiko besteht vor allem bei offenen Wunden.

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  • Experten raten, mit größeren oder frischen Wunden nicht in warmem Ostseewasser zu baden. Kleinere Wunden sollten möglichst wasserdicht abgedeckt werden. Kommt eine Wunde dennoch mit Ostseewasser in Kontakt, sollte sie gründlich mit sauberem Leitungswasser ausgespült und danach beobachtet werden.
  • Bei rascher Rötung, starker Schwellung, pochenden Schmerzen, Fieber oder Schüttelfrost sollte sofort ein Arzt oder eine Notaufnahme aufgesucht werden. Wichtig ist, dem medizinischen Personal den Kontakt mit Ostseewasser ausdrücklich zu nennen.
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