Austro-Goalie steht vor Wechsel nach Deutschland!

„Es ist Zeit für den nächsten Schritt in meiner Karriere!“

Und hier kommt Polster ins Spiel, auch wenn die Gespräche noch nicht in einem fortgeschrittenen Stadium sein dürften, wie „Sky“ berichtet. Bis in den Frühsommer hinein war der aus dem Rapid-Nachwuchs stammende Goalie sogar ein Kandidat für einen Platz in Österreichs WM-Kader von Teamchef Ralf Rangnick gewesen – auf die Abruf-Liste schaffte er es dann auch tatsächlich.