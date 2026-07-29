Austro-Goalie steht vor Wechsel nach Deutschland!

Die rot-weiß-rote Tormann-Riege im Ausland könnte in Bälde Zuwachs bekommen: Denn Nikolas Polster steht möglicherweise vor einem Wechsel vom Wolfsberger AC zu Hertha BSC in die zweite Liga Deutschlands! Der 24-Jährige soll auf einer Shortlist von Kandidaten für den Job zwischen den Pfosten der Berliner stehen – und wäre ob der Restlaufzeit seines Vertrags in Kärnten von lediglich einem Jahr günstig zu haben ...
Warum dies eine Erwähnung wert ist? Ganz einfach: Finanziell ist die Hertha nicht auf Rosen gebettet, der Wert des Kaders beläuft sich nach zahlreichen Verkäufen von Stammspielern inzwischen nur mehr auf rund 23 Millionen Euro. Noch vor einem Jahr lag man beim Zweitligisten dahingehend bei über 60 Millionen Euro.
Die bisherige Nummer 1 Tjark Ernst hatte man vor Kurzem per Ausstiegsklausel für fünf Millionen Euro zu Feyenoord Rotterdam ziehen lassen – und mit den verbliebenen Torleuten mag man offenbar nicht so recht in die neue Saison starten. Großes Vertrauen in den 31 Jahre alten Marius Gersbeck, der in der Vorsaison nur einmal in der Liga auflaufen durfte, scheint man nicht zu haben.
„Es ist Zeit für den nächsten Schritt in meiner Karriere!“
Und hier kommt Polster ins Spiel, auch wenn die Gespräche noch nicht in einem fortgeschrittenen Stadium sein dürften, wie „Sky“ berichtet. Bis in den Frühsommer hinein war der aus dem Rapid-Nachwuchs stammende Goalie sogar ein Kandidat für einen Platz in Österreichs WM-Kader von Teamchef Ralf Rangnick gewesen – auf die Abruf-Liste schaffte er es dann auch tatsächlich.
Am Interesse an einem Auslandswechsel scheitert es bei Polster übrigens nicht. „Es ist Zeit für den nächsten Schritt in meiner Karriere. Ich habe für den WAC viel geleistet und am Ende wäre es mit einer Ablöse eine Win-Win-Situation. Zu einem österreichischen Team möchte ich aber nicht wechseln“, hatte Polster erst vor Kurzem gegenüber der „Krone“ bekannt.
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