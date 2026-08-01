Wenn der Rote mit dem Hut auf die Leute zugeht …

„Griaß eich, i bin da Martin Winkler. Sche, dass i do sei derf.“ Im schönsten Mühlviertler Dialekt und per Handschlag geht der neue SPÖ-Vorsitzende und Landesrat auf die Leute zu. Der Sozialdemokrat ist an diesem Tag in Haslach an der Mühl zu Gast. Dort findet an zwei Tagen der traditionelle Webermarkt statt.