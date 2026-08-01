Wenn der Rote mit dem Hut auf die Leute zugeht …

Händeschütteln, Plaudern, Einkaufen: Die „Krone“ hat Oberösterreichs neuen SPÖ-Chef Martin Winkler auf dem Webermarkt in Haslach begleitet. Wie der Landesrat bei den Menschen ankommt, welche Sorgen ihm begegnen – und warum plötzlich zwei ältere Herren über ihn rätseln.
„Griaß eich, i bin da Martin Winkler. Sche, dass i do sei derf.“ Im schönsten Mühlviertler Dialekt und per Handschlag geht der neue SPÖ-Vorsitzende und Landesrat auf die Leute zu. Der Sozialdemokrat ist an diesem Tag in Haslach an der Mühl zu Gast. Dort findet an zwei Tagen der traditionelle Webermarkt statt.
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