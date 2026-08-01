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Tragischer Badeunfall

Pensionist (87) in der Wiener Lobau ertrunken

Wien
01.08.2026 10:10
Die alarmierte Notärztin konnte nichts mehr für den älteren Badegast tun.
Die alarmierte Notärztin konnte nichts mehr für den älteren Badegast tun.(Bild: P. Huber)
Der Unfall ereignete sich im Mühlwasser in der Lobau – die alarmierte Notärztin konnte nichts ...
Der Unfall ereignete sich im Mühlwasser in der Lobau – die alarmierte Notärztin konnte nichts mehr für den älteren Badegast tun. (Symbolbild)(Bild: Christian Fürthner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Drama am Samstag in den Mittagstunden im Mühlwasser an der Wiener Stadtgrenze: Nachdem einer Zeugin aufgefallen war, dass ein regelmäßiger Badegast schon länger nicht mehr zu sehen war, schlug sie Alarm. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät.

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Die aufmerksame Frau realisierte, dass die persönlichen Gegenstände des Mannes, der öfter an dieser Stelle in der Lobau schwimmen ging, noch am Ufer lagen. Doch den 87-Jährigen selbst hatte sie schon länger nicht mehr gesehen – daher alarmierte sie Polizei und Rettung. 

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Eine herbeigeeilte Polizeibeamtin, eine Notärztin sowie ein Sanitäter entdeckten den Pensionisten schließlich unterhalb der Wasseroberfläche treibend. Die Helfer sprangen sofort ins Wasser, um das Opfer ans Ufer zu bringen. Doch die Ärztin konnte leider nur noch den Tod des älteren Herren feststellen.  

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