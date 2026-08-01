Pensionist (87) in der Wiener Lobau ertrunken

Drama am Samstag in den Mittagstunden im Mühlwasser an der Wiener Stadtgrenze: Nachdem einer Zeugin aufgefallen war, dass ein regelmäßiger Badegast schon länger nicht mehr zu sehen war, schlug sie Alarm. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät.
Die aufmerksame Frau realisierte, dass die persönlichen Gegenstände des Mannes, der öfter an dieser Stelle in der Lobau schwimmen ging, noch am Ufer lagen. Doch den 87-Jährigen selbst hatte sie schon länger nicht mehr gesehen – daher alarmierte sie Polizei und Rettung.
Eine herbeigeeilte Polizeibeamtin, eine Notärztin sowie ein Sanitäter entdeckten den Pensionisten schließlich unterhalb der Wasseroberfläche treibend. Die Helfer sprangen sofort ins Wasser, um das Opfer ans Ufer zu bringen. Doch die Ärztin konnte leider nur noch den Tod des älteren Herren feststellen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.